Статс-секретарей хотят приглашать в Думу на заслушивание отчета Счетной палаты
Совет Госдумы рассмотрит проект постановления, который предусматривает приглашение статс-секретарей – заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти на заслушивание ежегодного отчета Счетной палаты (СП). Документ подготовила комиссия по регламенту нижней палаты парламента.
Сейчас регламент Госдумы позволяет приглашать федеральных министров и других должностных лиц на заседания по решению председателя и совета. В случае утверждения проекта постановления к заслушиванию отчета СП будут привлекаться и статс-секретари – замруководители федеральных органов исполнительной власти.
20 марта председатель Счетной палаты Борис Ковальчук представил в Госдуме отчет о работе ведомства за 2024 г. По ее итогам выявлено 4706 нарушений и недостатков на общую сумму 1,15 трлн руб. В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности – 808,5 млрд руб., или 70%. СП в этом году намерена оценить влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса, сообщил Ковальчук.
Как сообщил источник «Ведомостей» в Госдуме, предложение о внесении изменения в регламент появилось после состоявшегося 6 марта совещания руководства нижней палаты со статс-секретарями. Встреча прошла в преддверии отчета правительства за 2024 г., на ней обсуждались вопросы синхронизации законотворческого процесса, а также планы совместной работы на перспективу.