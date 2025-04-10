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Статс-секретарей хотят приглашать в Думу на заслушивание отчета Счетной палаты

Ведомости

Совет Госдумы рассмотрит проект постановления, который предусматривает приглашение статс-секретарей – заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти на заслушивание ежегодного отчета Счетной палаты (СП). Документ подготовила комиссия по регламенту нижней палаты парламента.

Сейчас регламент Госдумы позволяет приглашать федеральных министров и других должностных лиц на заседания по решению председателя и совета. В случае утверждения проекта постановления к заслушиванию отчета СП будут привлекаться и статс-секретари – замруководители федеральных органов исполнительной власти.

20 марта председатель Счетной палаты Борис Ковальчук представил в Госдуме отчет о работе ведомства за 2024 г. По ее итогам выявлено 4706 нарушений и недостатков на общую сумму 1,15 трлн руб. В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности – 808,5 млрд руб., или 70%. СП в этом году намерена оценить влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса, сообщил Ковальчук.

Как сообщил источник «Ведомостей» в Госдуме, предложение о внесении изменения в регламент появилось после состоявшегося 6 марта совещания руководства нижней палаты со статс-секретарями. Встреча прошла в преддверии отчета правительства за 2024 г., на ней обсуждались вопросы синхронизации законотворческого процесса, а также планы совместной работы на перспективу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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