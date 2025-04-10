Статс-секретарей хотят приглашать в Думу на заслушивание отчета Счетной палаты

20 марта председатель Счетной палаты Борис Ковальчук представил в Госдуме отчет о работе ведомства за 2024 г. По ее итогам выявлено 4706 нарушений и недостатков на общую сумму 1,15 трлн руб. В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности – 808,5 млрд руб., или 70%. СП в этом году намерена оценить влияние ключевой ставки на инфляцию, расходы бюджета и уровень инвестиционной активности бизнеса, сообщил Ковальчук.