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Гуцул обжаловала домашний арест

Ведомости

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловали решение о ее помещении под домашний арест. Об этом сама Гуцул сообщила журналистам перед началом судебного заседания.

«Надеемся на правильное и законное решение со стороны судей, потому что даже домашний арест – это ограничения во многом. Гагаузия требует внимания и моего личного присутствия в Комрате», – уточнила глава Гагаузии (цитата по ТАСС).

14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам говорила, что судебные ограничения в отношении главы Гагаузии не позволяют ей исполнять свои обязанности. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. Суд не определил круг лиц, с которыми ей запрещено общаться. Если решение о домашнем аресте останется в силе, защита будет уточнять ограничения.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Она собиралась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте Гуцул на 20 суток, но 9 апреля Кишиневский суд сектора Чеканы отправил ее под домашний арест на 30 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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