Гуцул обжаловала домашний арест
Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловали решение о ее помещении под домашний арест. Об этом сама Гуцул сообщила журналистам перед началом судебного заседания.
«Надеемся на правильное и законное решение со стороны судей, потому что даже домашний арест – это ограничения во многом. Гагаузия требует внимания и моего личного присутствия в Комрате», – уточнила глава Гагаузии (цитата по ТАСС).
14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам говорила, что судебные ограничения в отношении главы Гагаузии не позволяют ей исполнять свои обязанности. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. Суд не определил круг лиц, с которыми ей запрещено общаться. Если решение о домашнем аресте останется в силе, защита будет уточнять ограничения.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Она собиралась вылететь в Стамбул. Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщал, что задержание связано с уголовным делом о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
28 марта суд в Кишиневе принял решение о предварительном аресте Гуцул на 20 суток, но 9 апреля Кишиневский суд сектора Чеканы отправил ее под домашний арест на 30 суток.