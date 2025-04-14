Гуцул обжаловала домашний арест

14 апреля адвокат Гуцул Наталья Байрам говорила, что судебные ограничения в отношении главы Гагаузии не позволяют ей исполнять свои обязанности. Гуцул ограничена в общении, передаче и принятии сообщений. Суд не определил круг лиц, с которыми ей запрещено общаться. Если решение о домашнем аресте останется в силе, защита будет уточнять ограничения.