Трамп заявил, что установил России дедлайн по Украине

Перед выборами президента США Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине «за сутки». Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом России Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.