Трамп заявил, что установил России дедлайн по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии «дедлайна» для президента РФ Владимира Путина по завершению российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в ходе встречи с лидером Сальвадора Найибом Букеле.
Отвечая на вопрос о дедлайне, Трамп подтвердил, что ставил его для российского лидера. При этом он заявил и о наличии своего «психологического дедлайна». Конкретных сроков Трамп не назвал.
Республиканец также вспомнил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале и заявил, что «у нас была тяжелая встреча с этим парнем»: «Он просто продолжал просить все больше и больше».
Перед выборами президента США Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине «за сутки». Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом России Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.
Путин провел первый за несколько лет телефонный разговор с Трампом 12 февраля. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу в Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились начать подготовку встречи Путина и Трампа.
Также Путин дважды встречался со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Перед очередной встречей Уиткоффа и Путина 11 апреля Трамп призвал Россию к действию по вопросу разрешения боев.