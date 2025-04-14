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Трамп заявил, что установил России дедлайн по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии «дедлайна» для президента РФ Владимира Путина по завершению российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в ходе встречи с лидером Сальвадора Найибом Букеле.

Отвечая на вопрос о дедлайне, Трамп подтвердил, что ставил его для российского лидера. При этом он заявил и о наличии своего «психологического дедлайна». Конкретных сроков Трамп не назвал.

Республиканец также вспомнил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале и заявил, что «у нас была тяжелая встреча с этим парнем»: «Он просто продолжал просить все больше и больше».

Перед выборами президента США Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт на Украине «за сутки». Трамп говорил, что у него были хорошие отношения с президентом России Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.

Путин провел первый за несколько лет телефонный разговор с Трампом 12 февраля. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу в Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились начать подготовку встречи Путина и Трампа.

Также Путин дважды встречался со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Перед очередной встречей Уиткоффа и Путина 11 апреля Трамп призвал Россию к действию по вопросу разрешения боев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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