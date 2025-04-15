Посла Беляева вызвали в МИД Швеции
Российского посла в Стокгольме Сергея Беляева вызвали в МИД Швеции. Это следует из информации на сайте шведского внешнеполитического ведомства.
«Призыв был сделан в ознаменование атак России на украинские города, а также серьезных атак в последние недели на города Сумы и Кривой Рог», – говорится в сообщении.
Две российские ракеты «Искандер-М» атаковали Сумы 13 апреля. В Минобороны РФ на следующий день заявили, что удар был нанесен по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Также ведомство обвинило Киев в размещении военных объектов в густонаселенных районах.
4 апреля армия России нанесла удар, как заявляли в Минобороны РФ, по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге.
Bloomberg со ссылкой на источники писал 15 апреля, что Вашингтон не осудил Россию в совместном со странами G7 заявлении об ударе по украинским Сумам 13 апреля, поскольку намерен продолжить переговоры с Москвой.