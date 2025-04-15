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Посла Беляева вызвали в МИД Швеции

Ведомости

Российского посла в Стокгольме Сергея Беляева вызвали в МИД Швеции. Это следует из информации на сайте шведского внешнеполитического ведомства.

«Призыв был сделан в ознаменование атак России на украинские города, а также серьезных атак в последние недели на города Сумы и Кривой Рог», – говорится в сообщении.

Две российские ракеты «Искандер-М» атаковали Сумы 13 апреля. В Минобороны РФ на следующий день заявили, что удар был нанесен по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Также ведомство обвинило Киев в размещении военных объектов в густонаселенных районах.

4 апреля армия России нанесла удар, как заявляли в Минобороны РФ, по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге.

Bloomberg со ссылкой на источники писал 15 апреля, что Вашингтон не осудил Россию в совместном со странами G7 заявлении об ударе по украинским Сумам 13 апреля, поскольку намерен продолжить переговоры с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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