Посла Беляева вызвали в МИД Швеции

Две российские ракеты «Искандер-М» атаковали Сумы 13 апреля. В Минобороны РФ на следующий день заявили, что удар был нанесен по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Также ведомство обвинило Киев в размещении военных объектов в густонаселенных районах.