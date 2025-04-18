ФСБ задержала готовившего теракт в Новороссийске агента спецслужбы Украины

По данным силовиков, мужчина был завербован СБУ в декабре 2024 г. через интернет-мессенджеры. По заданию куратора он должен был собирать данные о дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих в Краснодарском крае, а также совершать теракты. Для подрыва здания в Новороссийске фигурант изъял из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг, но реализовать свой замысел не успел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, агент является гражданином Белоруссии, а теракт планировался в пункте сбора военнослужащих. После задержания мужчина дал признательные показания и рассказал, что действовал в корыстных целях.