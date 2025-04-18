ФСБ задержала готовившего теракт в Новороссийске агента спецслужбы Украины

ФСБ задержала готовившего теракт в Новороссийске агента спецслужбы УкраиныБелоруса завербовала СБУ
Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае иностранного гражданина 2000 г. рождения, который был завербован службой безопасности Украины (СБУ) и намеревался устроить подрыв в административном здании в Новороссийске. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщается на сайте ФСБ.
По данным силовиков, мужчина был завербован СБУ в декабре 2024 г. через интернет-мессенджеры. По заданию куратора он должен был собирать данные о дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих в Краснодарском крае, а также совершать теракты. Для подрыва здания в Новороссийске фигурант изъял из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг, но реализовать свой замысел не успел. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, агент является гражданином Белоруссии, а теракт планировался в пункте сбора военнослужащих. После задержания мужчина дал признательные показания и рассказал, что действовал в корыстных целях.
В начале апреля сотрудники ФСБ также задержали 49-летнего военнослужащего Минобороны РФ, который планировал устроить теракт в Подмосковье. Мужчина был завербован представителями украинских спецслужб, сообщал Следственный комитет России. На допросе задежанный признался, что хотел обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части.