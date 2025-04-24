FT: Европа заявила команде Трампа об отказе признавать Крым российским

Позднее Трамп обвинил Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, президент Украины хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Киев никогда не признает Крым российским. Это заявление вредит мирным переговорам, так как «Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», указал Трамп.