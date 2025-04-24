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FT: Европа заявила команде Трампа об отказе признавать Крым российским

Ведомости

Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа мысль, что европейские столицы не смогут признать Крым российским. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Один из собеседников издания указал, что крупнейшие европейские державы должны «отговорить» Вашингтон признавать Крым в одностороннем порядке. Еще один неназванный дипломат назвал полуостров и стремление Украины к членству в НАТО «красными линиями», которые Европа не может переступить.

23 апреля в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. За день до них государственный секретарь США Марко Рубио отказался присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом.

The Washington Post сообщила, что срыв переговоров произошел из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана Трампа. Как писало Reuters, перед переговорами Киев подготовил документ, в котором говорилось, что до «полного и безоговорочного прекращения огня» не будут обсуждаться территориальные вопросы.

Позднее Трамп обвинил Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам. По его словам, президент Украины хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что Киев никогда не признает Крым российским. Это заявление вредит мирным переговорам, так как «Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», указал Трамп.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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