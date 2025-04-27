Во Франции призвали Макрона уйти с поста из-за сцены с Трампом в Риме
Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку, считает лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом политик заявил, комментируя видео с подготовкой к переговорам президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
На опубликованных Белым домом кадрах видно, что перед короткой встречей двух лидеров в Ватикане стояли три стула, в зале присутствовал и Макрон. В итоге остались только два стула, а Трамп и Зеленский общались только вдвоем.
«Макрона назвали лакеем. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Скорее, досрочные президентские выборы!» – написал в X Дюпон-Эньян.
Видеозапись разместил бывший депутат Европейского парламента Жильбер Коллар. «Исключительная сцена в Ватикане: посмотрите, как Трамп дает Макрону пощечину!» – прокомментировал он.
26 апреля Зеленский в Риме провел встречу с Трампом перед похоронами папы римского Франциска. Представитель Белого дома уточнил, что лидеры провели «очень продуктивную дискуссию». Украинский президент также обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с Макроном, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.