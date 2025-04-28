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Баканов предложил создать в БРИКС совет по космосу

Ведомости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выступил с инициативой создания в рамках БРИКС совета по космосу. Предложение было озвучено на встрече руководителей космических агентств стран объединения.

По его словам, новый орган может заняться координацией работы по совместным проектам, а также инициативами по сотрудничеству и международно-правовому регулированию космической деятельности.

«Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства», – сказал Баканов (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин заявил, что новый национальный проект по космосу будет утвержден в ближайшее время. Глава государства подчеркнул важность формирования к 2030 г. индустрии космических сервисов, включая связь, навигацию, а также получение и анализ спутниковых данных. Для достижения этих целей Россия должна разработать собственные передовые решения.

В стране действуют 115 предприятий, связанных с космической отраслью. Их производственные мощности позволяют ежегодно изготавливать до 30 ракет-носителей. С 2018 г. Россия демонстрирует «серию безаварийных пусков». Все запуски ракет осуществляются с трех ключевых космодромов: Восточный, Байконур и Плесецк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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