Баканов предложил создать в БРИКС совет по космосу
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выступил с инициативой создания в рамках БРИКС совета по космосу. Предложение было озвучено на встрече руководителей космических агентств стран объединения.
По его словам, новый орган может заняться координацией работы по совместным проектам, а также инициативами по сотрудничеству и международно-правовому регулированию космической деятельности.
«Половина населения Земли – это страны БРИКС, а значит, на нас и половина ответственности всего мира за равноправное и основанное на взаимоуважении освоение космического пространства», – сказал Баканов (цитата по ТАСС).
Президент России Владимир Путин заявил, что новый национальный проект по космосу будет утвержден в ближайшее время. Глава государства подчеркнул важность формирования к 2030 г. индустрии космических сервисов, включая связь, навигацию, а также получение и анализ спутниковых данных. Для достижения этих целей Россия должна разработать собственные передовые решения.
В стране действуют 115 предприятий, связанных с космической отраслью. Их производственные мощности позволяют ежегодно изготавливать до 30 ракет-носителей. С 2018 г. Россия демонстрирует «серию безаварийных пусков». Все запуски ракет осуществляются с трех ключевых космодромов: Восточный, Байконур и Плесецк.