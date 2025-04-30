Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над пятью регионами РФ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за ударов БПЛА по пригороду Рыльска пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, их доставили в больницу. Еще один пострадавший – мужчина 1975 г. р. – отказался от госпитализации. Были также повреждены здание детского сада, три двухэтажных многоквартирных дома и частный дом. На месте работает глава района и оперативные службы.