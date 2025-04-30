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Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над пятью регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака 15 из них была отражена в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью российские военнослужащие уничтожили восемь беспилотников, над Орловской – семь. Еще три были ликвидированы над Владимирской областью и один – над Белгородской.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за ударов БПЛА по пригороду Рыльска пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, их доставили в больницу. Еще один пострадавший – мужчина 1975 г. р. – отказался от госпитализации. Были также повреждены здание детского сада, три двухэтажных многоквартирных дома и частный дом. На месте работает глава района и оперативные службы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал информацию о пожаре на складе в Муроме, возникшем из-за падения БПЛА. Площадь возгорания составила 720 кв. м, пожар уже локализован. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Незначительно повреждено еще одно строение. На месте работают специалисты.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений нет при налете БПЛА, как и глава Орловской области Андрей Клычков.

В ночь на 30 апреля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Иваново («Южный»), Нижний Новгород («Стригино») и Ярославль («Туношна»). Мера была отменена в 6:56 мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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