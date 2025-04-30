Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над пятью регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака 15 из них была отражена в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью российские военнослужащие уничтожили восемь беспилотников, над Орловской – семь. Еще три были ликвидированы над Владимирской областью и один – над Белгородской.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за ударов БПЛА по пригороду Рыльска пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, их доставили в больницу. Еще один пострадавший – мужчина 1975 г. р. – отказался от госпитализации. Были также повреждены здание детского сада, три двухэтажных многоквартирных дома и частный дом. На месте работает глава района и оперативные службы.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал информацию о пожаре на складе в Муроме, возникшем из-за падения БПЛА. Площадь возгорания составила 720 кв. м, пожар уже локализован. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Незначительно повреждено еще одно строение. На месте работают специалисты.
В ночь на 30 апреля Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Иваново («Южный»), Нижний Новгород («Стригино») и Ярославль («Туношна»). Мера была отменена в 6:56 мск.