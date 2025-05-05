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Антонеску признал поражение в первом туре выборов президента Румынии

Ведомости

Бывший спикер сената Румынии, кандидат в президенты от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение в первом туре выборов. Об этом сообщает портал Hotnews.

Лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, по данным избирательной комиссии страны, набирает в первом туре президентских выборов 40,96% голосов, мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Никушор Дан – 20,99%. Антонеску имеет результат 20,07%.

Антонеску заявил, что «жизнь продолжается, политика продолжается». Экс-спикер парламента предложил тем, кто проголосовал за него, «самостоятельно посчитать», с кем из кандидатов совместимы представленные им идеи, и снова принять участие в выборах.

«Думаю, я оставлю эту попытку с высоко поднятой головой. Необходимо уважать мнение народа.Мне абсолютно не в чем упрекнуть [премьер-министра] Марчела Чолаку. <…> Я снова стану простым гражданином Антонеску», – сказал он.

В Румынии проходили президентские выборы в ноябре 2024 г. По результатам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позже Конституционный суд стран аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok. В феврале 2025 г. против Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Румынии обвинила его в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации». В итоге ему запретили принимать участие в повторных президентских выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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