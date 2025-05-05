Антонеску признал поражение в первом туре выборов президента Румынии
Бывший спикер сената Румынии, кандидат в президенты от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение в первом туре выборов. Об этом сообщает портал Hotnews.
Лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, по данным избирательной комиссии страны, набирает в первом туре президентских выборов 40,96% голосов, мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Никушор Дан – 20,99%. Антонеску имеет результат 20,07%.
Антонеску заявил, что «жизнь продолжается, политика продолжается». Экс-спикер парламента предложил тем, кто проголосовал за него, «самостоятельно посчитать», с кем из кандидатов совместимы представленные им идеи, и снова принять участие в выборах.
«Думаю, я оставлю эту попытку с высоко поднятой головой. Необходимо уважать мнение народа.Мне абсолютно не в чем упрекнуть [премьер-министра] Марчела Чолаку. <…> Я снова стану простым гражданином Антонеску», – сказал он.
В Румынии проходили президентские выборы в ноябре 2024 г. По результатам первого тура независимый кандидат Кэлин Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позже Конституционный суд стран аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok. В феврале 2025 г. против Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Румынии обвинила его в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации». В итоге ему запретили принимать участие в повторных президентских выборах.