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Bloomberg: Маск предложил заменить некоторых госслужащих на ИИ

Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) мог бы выполнять ряд задач, которыми занимаются государственные служащие. Об этом заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск на закрытой сессии Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что Маск назвал правительство США неэффективным. На сессии также обсуждалась работа компаний бизнесмена SpaceX и Neuralink.

29 апреля CNN сообщал, что за последние три месяца в США – с начала президентства американского главы Дональда Трампа – были уволены не менее 121 000 федеральных служащих. По данным телеканала, увольнения в государственной службе превзошли сокращения в любой другой отрасли в 2025 г.

Трамп после вступления на пост начал резкое сокращение количества госслужащих практически во всех ведомствах. Для этого, в частности, был создан DOGE, руководителем которого стал Маск. Департамент высылал сотрудникам уведомления об увольнении, хотя не был наделен такими полномочиями. Действия Маска и DOGE вызвали протесты, включая бойкот продукции от Tesla. 23 апреля Associated Press писало, что Маск значительно сократит свое участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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