Bloomberg: Маск предложил заменить некоторых госслужащих на ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) мог бы выполнять ряд задач, которыми занимаются государственные служащие. Об этом заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск на закрытой сессии Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что Маск назвал правительство США неэффективным. На сессии также обсуждалась работа компаний бизнесмена SpaceX и Neuralink.
29 апреля CNN сообщал, что за последние три месяца в США – с начала президентства американского главы Дональда Трампа – были уволены не менее 121 000 федеральных служащих. По данным телеканала, увольнения в государственной службе превзошли сокращения в любой другой отрасли в 2025 г.
Трамп после вступления на пост начал резкое сокращение количества госслужащих практически во всех ведомствах. Для этого, в частности, был создан DOGE, руководителем которого стал Маск. Департамент высылал сотрудникам уведомления об увольнении, хотя не был наделен такими полномочиями. Действия Маска и DOGE вызвали протесты, включая бойкот продукции от Tesla. 23 апреля Associated Press писало, что Маск значительно сократит свое участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании.