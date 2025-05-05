Bloomberg: Маск предложил заменить некоторых госслужащих на ИИ

Трамп после вступления на пост начал резкое сокращение количества госслужащих практически во всех ведомствах. Для этого, в частности, был создан DOGE, руководителем которого стал Маск. Департамент высылал сотрудникам уведомления об увольнении, хотя не был наделен такими полномочиями. Действия Маска и DOGE вызвали протесты, включая бойкот продукции от Tesla. 23 апреля Associated Press писало, что Маск значительно сократит свое участие в работе DOGE на фоне падения прибыли компании.