Премьер-министр Румынии заявил об уходе в отставку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку, а его Социал-демократическая партия, возглавляемая им, выходит из правящей коалиции. Об этом сообщает Adevarul.
По данным газеты, после заседания партии он заявил, что она была создана, чтобы в стране было стабильное правительство с большинством в парламенте, и чтобы был кандидат, который станет президентом. Одна из двух поставленных целей не была достигнута, поэтому, по мнению Чолаку, коалиция в нынешнем составе нелегитимна.
По словам премьер-министра, социал-демократы решили не поддерживать никого из кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. При этом он опроверг возможность создания коалиции с партией «Альянс за объединение румын», которая поддерживает вышедшего во второй тур оппозиционера Джордже Симиона.
1 декабря 2024 г. в Румынии прошли парламентские выборы. По итогам Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии» и представители нацменьшинств сформировали правящую коалицию. Она выдвинула на пост президента бывшего главу Сената Крина Антонеску, который занял третье место в первом туре выборов.
По данным избирательной комиссии страны в первом туре президентских выборов лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион набрал 40,96% голосов, мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Никушор Дан – 20,99%. Антонеску имеет результат 20,07%.