Премьер-министр Румынии заявил об уходе в отставку

По данным газеты, после заседания партии он заявил, что она была создана, чтобы в стране было стабильное правительство с большинством в парламенте, и чтобы был кандидат, который станет президентом. Одна из двух поставленных целей не была достигнута, поэтому, по мнению Чолаку, коалиция в нынешнем составе нелегитимна.