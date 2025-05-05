Газета
Телеграм
/ Политика

Премьер-министр Румынии заявил об уходе в отставку

Ведомости

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку, а его Социал-демократическая партия, возглавляемая им, выходит из правящей коалиции. Об этом сообщает Adevarul.

По данным газеты, после заседания партии он заявил, что она была создана, чтобы в стране было стабильное правительство с большинством в парламенте, и чтобы был кандидат, который станет президентом. Одна из двух поставленных целей не была достигнута, поэтому, по мнению Чолаку, коалиция в нынешнем составе нелегитимна. 

По словам премьер-министра, социал-демократы решили не поддерживать никого из кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. При этом он опроверг возможность создания коалиции с партией «Альянс за объединение румын», которая поддерживает вышедшего во второй тур оппозиционера Джордже Симиона.

1 декабря 2024 г. в Румынии прошли парламентские выборы. По итогам Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, «Демократический союз венгров Румынии» и представители нацменьшинств сформировали правящую коалицию. Она выдвинула на пост президента бывшего главу Сената Крина Антонеску, который занял третье место в первом туре выборов.

По данным избирательной комиссии страны в первом туре президентских выборов лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион набрал 40,96% голосов, мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Никушор Дан – 20,99%. Антонеску имеет результат 20,07%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных