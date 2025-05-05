Лидер Лаосской Народно-Демократической Республики посетит парад Победы в Москве
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Москву 9 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
Сисулит посетит столицу России с рабочим визитом с 8 по 10 мая во главе делегации высокого уровня ЛНДР. Помимо участия в праздничных мероприятиях, целью визита является укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, рассказали в ведомстве.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Он добавил, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.
Ряд зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в параде Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро.