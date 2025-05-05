ТАСС: РФ отказала во въезде азербайджанскому депутату из-за его высказываний
Депутат парламента Азербайджана Азер Бадамов не был допущен на территорию России в связи с его высказываниями, расцененными как русофобские и антироссийские. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел 4 мая. По словам собеседника, решение было принято на основании положений ст. 26 и 27 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Отказ во въезде носит исключительно персональный характер и, как подчеркивается, не отражает отношения Москвы к Баку в целом. Российская сторона остается приверженной развитию союзнических и партнерских связей с Азербайджаном.
Источник также указал, что в отношениях с дружественными странами Москва не применяет практику так называемых стоп-листов. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд некоторым российским депутатам, в частности Николаю Валуеву.
3 мая президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 80-летием Дня Победы. Российский лидер отметил, что граждане обеих стран чтят память тех, кто внес вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками как на полях сражений, так и в тылу. В завершение поздравления президент России пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.
Алиев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что в столице России пройдет встреча Путина с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.