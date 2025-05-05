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ТАСС: РФ отказала во въезде азербайджанскому депутату из-за его высказываний

Ведомости

Депутат парламента Азербайджана Азер Бадамов не был допущен на территорию России в связи с его высказываниями, расцененными как русофобские и антироссийские. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 4 мая. По словам собеседника, решение было принято на основании положений ст. 26 и 27 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Отказ во въезде носит исключительно персональный характер и, как подчеркивается, не отражает отношения Москвы к Баку в целом. Российская сторона остается приверженной развитию союзнических и партнерских связей с Азербайджаном.

Источник также указал, что в отношениях с дружественными странами Москва не применяет практику так называемых стоп-листов. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд некоторым российским депутатам, в частности Николаю Валуеву.

3 мая президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 80-летием Дня Победы. Российский лидер отметил, что граждане обеих стран чтят память тех, кто внес вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками как на полях сражений, так и в тылу. В завершение поздравления президент России пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.

Алиев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что в столице России пройдет встреча Путина с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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