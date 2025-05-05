Politico: еврокомиссар от Венгрии затормозил план отказа ЕС от российского газа
Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи выдвинул процедурное возражение против нового плана Европейской комиссии по отказу от импорта российского газа, сообщает Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС.
Как утверждают три европейских чиновника, пожелавшие остаться анонимными, Вархейи внес возражение всего за несколько часов до запланированной публикации документа. Его действия расценили как политически мотивированные, учитывая близость позиции к энергетической политике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего за сохранение энергетического сотрудничества с Москвой.
Отмечается, что возражения не заблокируют процесс полностью, но могут отсрочить публикацию плана. Комиссары вправе либо отклонить возражения Вархейи, либо внести изменения в документ.
Министерство иностранных дел Венгрии не подтвердило, согласовывались ли действия Вархейи с Будапештом. Ранее премьер-министр Орбан неоднократно выступал против энергетических санкций в отношении России, добиваясь исключений и наращивая поставки российской нефти и газа.
Документ, подготовленный Еврокомиссией, должен предложить новые механизмы прекращения контрактов с российскими поставщиками, а также создать барьеры для заключения новых сделок. Его представление возложено на еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена.
В марте Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из санкционных ограничений США при оплате поставок газа из РФ по контрактам с «Газпромом».