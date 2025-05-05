Politico: еврокомиссар от Венгрии затормозил план отказа ЕС от российского газа

Как утверждают три европейских чиновника, пожелавшие остаться анонимными, Вархейи внес возражение всего за несколько часов до запланированной публикации документа. Его действия расценили как политически мотивированные, учитывая близость позиции к энергетической политике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего за сохранение энергетического сотрудничества с Москвой.