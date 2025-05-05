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Сийярто считает возможный выход США из переговоров по Украине «плохой новостью»

Ведомости

Выход американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет для всего мира «очень плохой новостью», поскольку только у Вашингтона есть возможность договориться со сторонами. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, «будет очень плохо, если мы не сможем рассчитывать на президента США [Дональда Трампа] и его администрацию в решении этого вопроса в течение следующих нескольких недель или месяцев». 

Сийярто выразил надежду, что американский лидер продолжит свое участие в этом процессе. Он добавил, что «если у кого и есть реальные шансы добиться мира на Украине, так это у Трампа». 

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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