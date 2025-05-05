Сийярто считает возможный выход США из переговоров по Украине «плохой новостью»
Выход американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта на Украине станет для всего мира «очень плохой новостью», поскольку только у Вашингтона есть возможность договориться со сторонами. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами. Его слова передает ТАСС.
По его мнению, «будет очень плохо, если мы не сможем рассчитывать на президента США [Дональда Трампа] и его администрацию в решении этого вопроса в течение следующих нескольких недель или месяцев».
Сийярто выразил надежду, что американский лидер продолжит свое участие в этом процессе. Он добавил, что «если у кого и есть реальные шансы добиться мира на Украине, так это у Трампа».
18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки.