Reuters: Индия не отменяет меры против Пакистана после прекращения огня

Договор 1960 г. о водах Инда регулирует совместное использование воды из реки и ее притоков между странами Южной Азии. Исток Инда находится на индийской территории, а большая часть проходит по пакистанской и питает ее население и экономику. Индия после атаки также закрыла воздушное пространство для самолетов, связанных с Пакистаном, и ввела немедленный запрет на прямой и косвенный импорт всех товаров из соседнего государства.