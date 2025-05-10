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Reuters: Индия не отменяет меры против Пакистана после прекращения огня

Ведомости

Договор Индии и Пакистана о совместном использовании вод реки Инд остается приостановленным, несмотря на решение о прекращении огня, передает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

«Договор о водах Инда между Индией и Пакистаном остается приостановленным <...> несмотря на то, что страны достигли соглашения о прекращении огня в субботу после нескольких дней смертоносных боев», – пишет агентство. 

Индия вышла из договора в конце прошлого месяца после теракта в Кашмире 22 апреля, когда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.

Договор 1960 г. о водах Инда регулирует совместное использование воды из реки и ее притоков между странами Южной Азии. Исток Инда находится на индийской территории, а большая часть проходит по пакистанской и питает ее население и экономику. Индия после атаки также закрыла воздушное пространство для самолетов, связанных с Пакистаном, и ввела немедленный запрет на прямой и косвенный импорт всех товаров из соседнего государства.

Президент США Дональд Трамп 10 мая объявил, что Индия и Пакистан после нескольких дней боевых действий договорились о полном прекращении огня. Это сообщение подтвердил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри уточнил, что стороны договорились прекратить все боевые действия действия на суше, в воздухе и на море с 17:00 по местному времени (с 14:30 мск).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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