Минфин РФ рассказал о диверсификации поставок в случае новых санкций США
Министерство финансов РФ готово к диверсификации поставок товаров, запрещенных к экспорту в США, если будут введены новые «сокрушительные санкции». Об этом сообщил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.
По его словам, текущий торговый оборот между Россией и США находится на минимальном уровне с 1992 г. и составляет $3,5 млрд. В настоящее время РФ экспортирует в США товары, не попадающие под санкционные ограничения, такие как удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы.
В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России. Их инициатива предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты. Грэм охарактеризовал предложенные ограничения как «сокрушительные» для российской экономики. В мае он заявил, что получил широкую поддержку законопроекта в сенате. Сообщалось, что проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.