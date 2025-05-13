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Минфин РФ рассказал о диверсификации поставок в случае новых санкций США

Ведомости

Министерство финансов РФ готово к диверсификации поставок товаров, запрещенных к экспорту в США, если будут введены новые «сокрушительные санкции». Об этом сообщил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

По его словам, текущий торговый оборот между Россией и США находится на минимальном уровне с 1992 г. и составляет $3,5 млрд. В настоящее время РФ экспортирует в США товары, не попадающие под санкционные ограничения, такие как удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы.

«Исходя из этого, можно предположить, что тарифные ограничения против России не введены в том числе с учетом крайне низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле», – отметил Кику (цитата по РБК).

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России. Их инициатива предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты. Грэм охарактеризовал предложенные ограничения как «сокрушительные» для российской экономики. В мае он заявил, что получил широкую поддержку законопроекта в сенате. Сообщалось, что проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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