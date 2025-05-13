Минфин РФ рассказал о диверсификации поставок в случае новых санкций США

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России. Их инициатива предусматривает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты. Грэм охарактеризовал предложенные ограничения как «сокрушительные» для российской экономики. В мае он заявил, что получил широкую поддержку законопроекта в сенате. Сообщалось, что проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине.