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Песков: подход ЕС по Украине резко контрастирует с позицией РФ и США

Ведомости

Европа целиком и полностью занимает сторону Киева и не может претендовать на непредвзятый подход по украинскому вопросу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о возможном участии европейских стран в переговорном процессе.

«Ее [Европы] подход не является сбалансированным. Он, скорее, такой провоенный, направленный на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне», – сказал Песков.

По вопросу переговоров в Стамбуле представитель Кремля предложил журналистам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина, сделанное по итогам празднования юбилея Победы.

Ночью 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча может состояться в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично намерен посетить Стамбул. Свой визит в Турцию в этот день допустил президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о желании стран Европы быть представленными на переговорах России и Украины в Стамбуле, но при условии достижения 30-дневного перемирия, предложенного Киевом и союзниками.

По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, главными темами переговоров по урегулированию конфликта остаются территориальный вопрос, статус Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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