Песков: подход ЕС по Украине резко контрастирует с позицией РФ и США
Европа целиком и полностью занимает сторону Киева и не может претендовать на непредвзятый подход по украинскому вопросу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о возможном участии европейских стран в переговорном процессе.
«Ее [Европы] подход не является сбалансированным. Он, скорее, такой провоенный, направленный на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне», – сказал Песков.
По вопросу переговоров в Стамбуле представитель Кремля предложил журналистам ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина, сделанное по итогам празднования юбилея Победы.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о желании стран Европы быть представленными на переговорах России и Украины в Стамбуле, но при условии достижения 30-дневного перемирия, предложенного Киевом и союзниками.
По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, главными темами переговоров по урегулированию конфликта остаются территориальный вопрос, статус Запорожской АЭС (ЗАЭС) и доступ Украины к Днепру и Черному морю.