Кремль: российская делегация ждет своих визави с украинской стороны
Российская делегация уже находится в Стамбуле, где ожидает прибытия представителей украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ходе брифинга.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, не видят ли в Кремле рисков того, что Евросоюз и Британия пытаются отговорить Киев от мирного процесса.
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Анкару 15 мая. Он сообщал, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. В Турции также находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Первые с 2022 г. переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Глава Украины Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.