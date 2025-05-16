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Песков согласен с Рубио, что встреча Путина и Трампа – единственный шанс на мир

Ведомости

Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, контакты президента Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования», – сказал он.

Песков согласился со словами госсекретарь США Марко Рубио о том, что встреча Трампа и Путина – единственный шанс на урегулирование военного конфликта между РФ и Украиной.

16 мая Трамп сообщил, что вопрос о встрече президентов РФ и США могут решить в течение 2-3 недель. Рубио говорил, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил госсекретарь. Песков 15 мая заявил, что подготовка к встрече президентов РФ и США пока не ведется.

Сейчас в Стамбуле ожидается встреча российской и украинской делегаций. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров. Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В состав украинской делегации, помимо Умерова, вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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