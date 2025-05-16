Песков согласен с Рубио, что встреча Путина и Трампа – единственный шанс на мир

16 мая Трамп сообщил, что вопрос о встрече президентов РФ и США могут решить в течение 2-3 недель. Рубио говорил, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил госсекретарь. Песков 15 мая заявил, что подготовка к встрече президентов РФ и США пока не ведется.