Песков согласен с Рубио, что встреча Путина и Трампа – единственный шанс на мир
Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, контакты президента Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования», – сказал он.
Песков согласился со словами госсекретарь США Марко Рубио о том, что встреча Трампа и Путина – единственный шанс на урегулирование военного конфликта между РФ и Украиной.
16 мая Трамп сообщил, что вопрос о встрече президентов РФ и США могут решить в течение 2-3 недель. Рубио говорил, что сроки встречи Путина и Трампа пока не определены. Это будет зависеть от результатов переговоров РФ и Украины в Стамбуле, уточнил госсекретарь. Песков 15 мая заявил, что подготовка к встрече президентов РФ и США пока не ведется.
Сейчас в Стамбуле ожидается встреча российской и украинской делегаций. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны страны Рустем Умеров. Вместе с Мединским в Турции – замминистра обороны России Александр Фомин, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
В состав украинской делегации, помимо Умерова, вошли первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, первый заместитель главы службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и др.