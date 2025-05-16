Россия и Маврикий договорились о развитии сотрудничества в агропромышленной сфере
Министр агропромышленности, продовольственной безопасности, «голубой» экономики и рыболовства Маврикия Арвин Булель обсудил возможность взаимовыгодных отношений в области рыболовства, мелиорации и высокотехнологичного сельского хозяйства с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и главой Росрыболовства Ильей Шестаковым на встрече в Порт-Луи, сообщило в Telegram-канале посольство России в республике.
«Стороны подтвердили необходимость совместных проектов, включая проведение выставки новейших технологий сельского хозяйства», – говорится в публикации.
Шестаков пригласил Булеля в Санкт-Петербург на 8-й Международный рыбопромышленный форум. После встречи делегация отправилась на экскурсию по паруснику «Крузенштерн». Капитан парусника показал министрам «современное навигационное оборудование», музей корабля и его первый штурвал.
14 мая в 9:00 утра «Крузенштерн» – легендарный российский парусник – прибыл на Маврикий впервые почти за 20 лет. На корабле прошло уже несколько экскурсий, на которых побывало более 500 человек (по данным на 15 мая).