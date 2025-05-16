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Россия и Маврикий договорились о развитии сотрудничества в агропромышленной сфере

Ведомости

Министр агропромышленности, продовольственной безопасности, «голубой» экономики и рыболовства Маврикия Арвин Булель обсудил возможность взаимовыгодных отношений в области рыболовства, мелиорации и высокотехнологичного сельского хозяйства с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и главой Росрыболовства Ильей Шестаковым на встрече в Порт-Луи, сообщило в Telegram-канале посольство России в республике.

«Стороны подтвердили необходимость совместных проектов, включая проведение выставки новейших технологий сельского хозяйства», – говорится в публикации.

Шестаков пригласил Булеля в Санкт-Петербург на 8-й Международный рыбопромышленный форум. После встречи делегация отправилась на экскурсию по паруснику «Крузенштерн». Капитан парусника показал министрам «современное навигационное оборудование», музей корабля и его первый штурвал.

14 мая в 9:00 утра «Крузенштерн» – легендарный российский парусник – прибыл на Маврикий впервые почти за 20 лет. На корабле прошло уже несколько экскурсий, на которых побывало более 500 человек (по данным на 15 мая).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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