The Sunday Times: Зеленский не признает Крым и другие регионы за Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не признает находящиеся под контролем России территории, включая Крым и другие регионы. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным издания, Зеленский не собирается отказываться от права Украины выбирать свое будущее, включая членство в НАТО. Он также хочет получить гарантии безопасности, что подразумевает обязательства международных партнеров поддерживать суверенитет страны в долгосрочной перспективе.
16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена итогами первого раунда. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.
В тот же день президент США Дональд Трамп обсудил с Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров российской и украинской делегаций. Позднее Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование на Украине. На следующий день президент США объявил о планах провести телефонный разговор с российским главой 19 мая.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указала, что предстоящая неделя будет решающей для будущего Украины.