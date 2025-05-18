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The Sunday Times: Зеленский не признает Крым и другие регионы за Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не признает находящиеся под контролем России территории, включая Крым и другие регионы. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, Зеленский не собирается отказываться от права Украины выбирать свое будущее, включая членство в НАТО. Он также хочет получить гарантии безопасности, что подразумевает обязательства международных партнеров поддерживать суверенитет страны в долгосрочной перспективе.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена итогами первого раунда. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

В тот же день президент США Дональд Трамп обсудил с Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров российской и украинской делегаций. Позднее Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование на Украине. На следующий день президент США объявил о планах провести телефонный разговор с российским главой 19 мая.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом указала, что предстоящая неделя будет решающей для будущего Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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