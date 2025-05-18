The Sunday Times: Зеленский не признает Крым и другие регионы за Россией

В тот же день президент США Дональд Трамп обсудил с Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход переговоров российской и украинской делегаций. Позднее Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование на Украине. На следующий день президент США объявил о планах провести телефонный разговор с российским главой 19 мая.