Депутат Госдумы Олег Савченко слагает полномочия

С 2003 г. стал депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. Член фракции «Единая Россия». В 2003-2007 гг. входил в состав думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В 2007-2011 гг. был членом комитетов Госдумы по промышленности, строительству и земельным отношениям. После избрания в декабре 2011 г. депутатом нижней палаты парламента шестого созыва вошел в состав думского комитета по промышленности. Председатель политического совета волгоградского регионального отделения «Единой России».