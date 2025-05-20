Депутат Госдумы Олег Савченко слагает полномочия
Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко («Единая Россия») досрочно сложит полномочия в связи с переходом на новую работу. Соответствующий проект постановления размещен в базе нижней палаты парламента.
Он будет включен в проект порядка работы заседания Госдумы 22 мая.
Савченко родился 25 октября 1966 г. в Ленинграде. В 1989 г. окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В 2000 г. и 2004 г. выдвигался кандидатом от «Единой России» на пост губернатора Волгоградской области.
С 2003 г. стал депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. Член фракции «Единая Россия». В 2003-2007 гг. входил в состав думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В 2007-2011 гг. был членом комитетов Госдумы по промышленности, строительству и земельным отношениям. После избрания в декабре 2011 г. депутатом нижней палаты парламента шестого созыва вошел в состав думского комитета по промышленности. Председатель политического совета волгоградского регионального отделения «Единой России».