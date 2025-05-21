Антироссийские активисты в Армении перепутали Лаврова с министром обороны Ирана

Ранее в СМИ публиковали сведения о том, что в преддверии визита Лаврова в Армению активисты вывесили около российского посольства в Ереване и Киевского моста плакаты с оскорблениями президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эти акции проплачены, а Москва ориентируется на позитивную повестку с Арменией, писал ТАСС.