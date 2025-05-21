Антироссийские активисты в Армении перепутали Лаврова с министром обороны Ирана
У аэропорта «Звартноц» в Ереване прошла ошибочная «акция протеста» против главы минобороны Ирана Азиза Насирзаде. Активисты армянской антироссийской партии «За республику» перепутали его кортеж с делегацией министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, пишет ТАСС.
Агентство обратило внимание на видеозапись, опубликованную сайтом 1in.am. Ролик демонстрирует, как активисты держат провокационные плакаты, когда мимо проезжает кортеж иранского министра. Видео размещено с подписью: «Лаврова встретили протестом в Ереване». По данным ТАСС, на тот момент российский министр еще не прибыл в армянскую столицу.
Ранее в СМИ публиковали сведения о том, что в преддверии визита Лаврова в Армению активисты вывесили около российского посольства в Ереване и Киевского моста плакаты с оскорблениями президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что эти акции проплачены, а Москва ориентируется на позитивную повестку с Арменией, писал ТАСС.
20 и 21 мая Лавров находится в Ереване с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и беседы с премьер-министров Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. В частности, планируется обсудить координацию позиций в ООН, вступление Армении в Евросоюз и перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.