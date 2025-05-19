Лавров посетит Ереван 20-21 мая
20-21 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом, говорится на сайте МИДа.
В сообщении уточняется, что у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и беседы с премьер-министров Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. На повестке дня стоит, в том числе, координация позиций в ООН, вступление Армении в Европейский союз и обсуждение перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.
После встреч с официальными лицами Лавров выступил в Российско-Армянском университете, возложит цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и венок к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.
4 апреля Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз (ЕС)». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу является суверенным правом государства.
Коме того, Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого ведется с 2020 г. В марте 2025 г. сообщалось, что Армения приняла последние пункты проекта мирного договора с Азербайджаном. В сентябре 2023 г. Баку провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.