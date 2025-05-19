Лавров посетит Ереван 20-21 мая

В сообщении уточняется, что у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и беседы с премьер-министров Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. На повестке дня стоит, в том числе, координация позиций в ООН, вступление Армении в Европейский союз и обсуждение перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.