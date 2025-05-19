Газета
Телеграм
/ Политика

Лавров посетит Ереван 20-21 мая

Ведомости

20-21 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ереван с рабочим визитом, говорится на сайте МИДа.

В сообщении уточняется, что у него запланированы переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и беседы с премьер-министров Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. На повестке дня стоит, в том числе, координация позиций в ООН, вступление Армении в Европейский союз и обсуждение перспектив процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации.

После встреч с официальными лицами Лавров выступил в Российско-Армянском университете, возложит цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и венок к Мемориалу памяти жертв геноцида армян.

4 апреля Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз (ЕС)». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу является суверенным правом государства.

Коме того, Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого ведется с 2020 г. В марте 2025 г. сообщалось, что Армения приняла последние пункты проекта мирного договора с Азербайджаном. В сентябре 2023 г. Баку провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных