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Путин поддержал создание ОЭЗ в Курской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу распространения режима особой экономической зоны на всю территорию Курской области. Об этом он заявил на совещании с руководителями муниципалитетов в Курском регионе.

Глава государства отметил, что ему импонирует данная идея, однако указал на существующие в правительстве сомнения. Они связаны с возможным массовым переоформлением бизнеса из других регионов страны в более безопасные районы Курской области с целью получения льгот. Несмотря на эти опасения, президент признал саму концепцию верной и пообещал обсудить данный вопрос с правительством и Минэкономразвития для поиска оптимального решения.

22 июня 2024 г. Путин подписал закон о режиме ОЭЗ в приграничных регионах: Курской области, а также Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской областях и Республике Крым. Он вступил в силу с 1 июля 2024 г. Закон предусматривает возможность снижения на территориях налога на прибыль, обнуляя федеральную часть этого налога. В перечень льгот также было включено обнуление налога на землю и налога на имущество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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