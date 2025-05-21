Путин поддержал создание ОЭЗ в Курской области

Глава государства отметил, что ему импонирует данная идея, однако указал на существующие в правительстве сомнения. Они связаны с возможным массовым переоформлением бизнеса из других регионов страны в более безопасные районы Курской области с целью получения льгот. Несмотря на эти опасения, президент признал саму концепцию верной и пообещал обсудить данный вопрос с правительством и Минэкономразвития для поиска оптимального решения.