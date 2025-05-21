Путин поддержал создание ОЭЗ в Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу распространения режима особой экономической зоны на всю территорию Курской области. Об этом он заявил на совещании с руководителями муниципалитетов в Курском регионе.
Глава государства отметил, что ему импонирует данная идея, однако указал на существующие в правительстве сомнения. Они связаны с возможным массовым переоформлением бизнеса из других регионов страны в более безопасные районы Курской области с целью получения льгот. Несмотря на эти опасения, президент признал саму концепцию верной и пообещал обсудить данный вопрос с правительством и Минэкономразвития для поиска оптимального решения.
22 июня 2024 г. Путин подписал закон о режиме ОЭЗ в приграничных регионах: Курской области, а также Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской областях и Республике Крым. Он вступил в силу с 1 июля 2024 г. Закон предусматривает возможность снижения на территориях налога на прибыль, обнуляя федеральную часть этого налога. В перечень льгот также было включено обнуление налога на землю и налога на имущество.