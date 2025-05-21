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Трамп выразил недоумение по поводу визита Зеленского в Южную Африку

Ведомости

Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на известие о том, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Южной Африке, передает Reuters.

«Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: что, черт возьми, он там делает?» – сказал Трамп со смехом, комментируя ситуацию во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Рамафоса в ответ пояснил, что Зеленский разговаривал с представителями его страны. На данный момент, как рассказал президент ЮАР, он занимается поисками путей для урегулирования конфликта. «Он пытается заключить мир. Так что мы тоже вовлечены в этот процесс. И мы полностью поддерживаем ваши действия, потому что хотим, чтобы этот конфликт закончился», – добавил южноафриканский лидер.

19 мая перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным Трамп позвонил Зеленскому и провел с ним беседу длинной в несколько минут. Перед этим Зеленский написал в соцсети Х, что Украина настаивает на «полном и безоговорочном прекращении огня». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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