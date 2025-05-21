Трамп выразил недоумение по поводу визита Зеленского в Южную Африку
Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на известие о том, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Южной Африке, передает Reuters.
«Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: что, черт возьми, он там делает?» – сказал Трамп со смехом, комментируя ситуацию во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Рамафоса в ответ пояснил, что Зеленский разговаривал с представителями его страны. На данный момент, как рассказал президент ЮАР, он занимается поисками путей для урегулирования конфликта. «Он пытается заключить мир. Так что мы тоже вовлечены в этот процесс. И мы полностью поддерживаем ваши действия, потому что хотим, чтобы этот конфликт закончился», – добавил южноафриканский лидер.
19 мая перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным Трамп позвонил Зеленскому и провел с ним беседу длинной в несколько минут. Перед этим Зеленский написал в соцсети Х, что Украина настаивает на «полном и безоговорочном прекращении огня».