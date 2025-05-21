Трамп выразил недоумение по поводу визита Зеленского в Южную Африку

Рамафоса в ответ пояснил, что Зеленский разговаривал с представителями его страны. На данный момент, как рассказал президент ЮАР, он занимается поисками путей для урегулирования конфликта. «Он пытается заключить мир. Так что мы тоже вовлечены в этот процесс. И мы полностью поддерживаем ваши действия, потому что хотим, чтобы этот конфликт закончился», – добавил южноафриканский лидер.