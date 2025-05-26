ФБР возобновит расследование по делу о кокаине в Белом доме при Байдене
ФБР объявило о начале нового расследования сразу по нескольким резонансным эпизодам, произошедшим в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Дэн Бонгино. Его слова передает Yahoo.
Расследования затронут дело об обнаружении кокаина в Белом доме в 2023 г. и утечку проекта решения Верховного суда США об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда» в 2022 г.
Летом 2023 г. в шкафчике у входа в западное крыло Белого дома был найден пакетик с кокаином. Несмотря на то что семья Байденов в тот момент находилась за пределами Вашингтона, инцидент стал объектом жесткой критики со стороны республиканцев, включая нынешнего президента США Дональда Трампа. Белый дом тогда назвал обвинения «невероятно безответственными».
Второе дело касается утечки проекта решения Верховного суда, опубликованного изданием Politico в мае 2022 г. Документ, предположительно, стал основой для последующего решения об отмене федеральных гарантий права на аборт. Трамп назвал источник утечки «мерзостью» и потребовал тюремного заключения для причастных журналистов до раскрытия источника.
Ранее ни Секретной службе, ни службе безопасности Верховного суда не удалось установить виновных по этим делам. Однако Бонгино заявил, что получил информацию от информаторов, которые связывают дело о кокаине с представителями ближнего круга Байдена, хотя прямых доказательств не представил.
Также Бонгино сообщил о выделении дополнительных ресурсов на расследование инцидента с закладкой самодельных взрывных устройств у зданий Демократического и Республиканского национальных комитетов в ночь перед штурмом Капитолия 6 января 2021 г. Личность подозреваемого до сих пор не установлена.