Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ФБР возобновит расследование по делу о кокаине в Белом доме при Байдене

Ведомости

ФБР объявило о начале нового расследования сразу по нескольким резонансным эпизодам, произошедшим в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Дэн Бонгино. Его слова передает Yahoo.

Расследования затронут дело об обнаружении кокаина в Белом доме в 2023 г. и утечку проекта решения Верховного суда США об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда» в 2022 г.

Летом 2023 г. в шкафчике у входа в западное крыло Белого дома был найден пакетик с кокаином. Несмотря на то что семья Байденов в тот момент находилась за пределами Вашингтона, инцидент стал объектом жесткой критики со стороны республиканцев, включая нынешнего президента США Дональда Трампа. Белый дом тогда назвал обвинения «невероятно безответственными».

Второе дело касается утечки проекта решения Верховного суда, опубликованного изданием Politico в мае 2022 г. Документ, предположительно, стал основой для последующего решения об отмене федеральных гарантий права на аборт. Трамп назвал источник утечки «мерзостью» и потребовал тюремного заключения для причастных журналистов до раскрытия источника.

Ранее ни Секретной службе, ни службе безопасности Верховного суда не удалось установить виновных по этим делам. Однако Бонгино заявил, что получил информацию от информаторов, которые связывают дело о кокаине с представителями ближнего круга Байдена, хотя прямых доказательств не представил.

Также Бонгино сообщил о выделении дополнительных ресурсов на расследование инцидента с закладкой самодельных взрывных устройств у зданий Демократического и Республиканского национальных комитетов в ночь перед штурмом Капитолия 6 января 2021 г. Личность подозреваемого до сих пор не установлена.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных