ФБР возобновит расследование по делу о кокаине в Белом доме при Байдене

Летом 2023 г. в шкафчике у входа в западное крыло Белого дома был найден пакетик с кокаином. Несмотря на то что семья Байденов в тот момент находилась за пределами Вашингтона, инцидент стал объектом жесткой критики со стороны республиканцев, включая нынешнего президента США Дональда Трампа. Белый дом тогда назвал обвинения «невероятно безответственными».