В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за 1 евро
Город Котка выкупил русскую крепость XVIII века Кюменегород у государственной компании Senate Properties, сообщила финская телерадиокомпания Yle. Торги закончились продажей исторического здания за 1 евро.
«Государство ясно дало понять, что откажется от содержания крепости», – говорится в публикации. На содержание крепости ежегодно выделялось примерно 200 000 евро. Реконструкция территории обойдется в сумму около 18 млн евро, отметило министерство финансов Финляндии.
В планах покупателя крепости, которая до этого была закрытой, разместить на приобретенной территории музеи, привлекать туда туристов и проводить различные мероприятия. Площадь крепости – около 50 гектаров, на ней находится 20 построек.
Крепость Кюменегород была построена по указанию Александра Суворова, чтобы защитить границы Российской империи со Швецией. Эту роль здание утратило после окончания Русско-шведской войны в 1809 г., когда граница отодвинулась далеко на запад. Сейчас эта территория относится к области Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии.