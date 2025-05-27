В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за 1 евро

Крепость Кюменегород была построена по указанию Александра Суворова, чтобы защитить границы Российской империи со Швецией. Эту роль здание утратило после окончания Русско-шведской войны в 1809 г., когда граница отодвинулась далеко на запад. Сейчас эта территория относится к области Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии.