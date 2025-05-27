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В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за 1 евро

Ведомости

Город Котка выкупил русскую крепость XVIII века Кюменегород у государственной компании Senate Properties, сообщила финская телерадиокомпания Yle. Торги закончились продажей исторического здания за 1 евро.

«Государство ясно дало понять, что откажется от содержания крепости», – говорится в публикации. На содержание крепости ежегодно выделялось примерно 200 000 евро. Реконструкция территории обойдется в сумму около 18 млн евро, отметило министерство финансов Финляндии.

В планах покупателя крепости, которая до этого была закрытой, разместить на приобретенной территории музеи, привлекать туда туристов и проводить различные мероприятия. Площадь крепости – около 50 гектаров, на ней находится 20 построек.

Крепость Кюменегород была построена по указанию Александра Суворова, чтобы защитить границы Российской империи со Швецией. Эту роль здание утратило после окончания Русско-шведской войны в 1809 г., когда граница отодвинулась далеко на запад. Сейчас эта территория относится к области Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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