Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ведомство ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Домодедово».
В Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства ПВО уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.
В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин дал понять, что нельзя безнаказанно атаковать Россию беспилотниками. «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать», – сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова нанести ответ на удары со стороны России.