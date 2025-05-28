Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин дал понять, что нельзя безнаказанно атаковать Россию беспилотниками. «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать», – сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова нанести ответ на удары со стороны России.