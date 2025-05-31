Песков оценил пощечину Макрону от супруги

«Вы знаете, я убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела в чете Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело», – сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.