Песков оценил пощечину Макрону от супруги
Жена никогда не дает пощечину своему мужу просто так. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя видео с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги и первой леди Брижит Макрон.
«Вы знаете, я убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела в чете Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело», – сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
26 мая в СМИ распространили видео, на котором при открытии двери президентского самолета Макрона президент республики получает пощечину от своей жены Брижит.
Позже в Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Сам Макрон назвал пощечину от своей супруги шуткой.
30 мая президент США Дональд Трамп посоветовал Макронам перед ссорой в будущем убедиться, что дверь закрыта.