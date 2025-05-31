Медведев: Германии грозит экономический крах из-за «глупой политики»
Германия может прийти к экономическому краху из-за своей «глупой политики». С таким мнением выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«[Глава МИД ФРГ Йоханн] Вадефуль говорит, что больше не ожидает полного поражения России из-за ее ядерного арсенала. Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», – написал он в X.
Вадефуль заявлял, что российско-украинский конфликт будет урегулирован путем переговоров, поскольку «полного поражения в смысле капитуляции ядерной России» ожидать не приходится. По его словам, Россия перешла на военную экономику. Он также говорил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией.
Немецкий экономист Макс Отте говорил «Ведомостям», что сейчас наблюдается «не спад, а обвал» экономики ФРГ. По его словам, это «больше, чем обычная рецессия, – это структурный кризис» и для выхода из него необходимо вернуться к закупками российского газа, реформировать трудовое право, перезапустить газовые и атомные электростанции.