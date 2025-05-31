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Медведев: Германии грозит экономический крах из-за «глупой политики»

Ведомости

Германия может прийти к экономическому краху из-за своей «глупой политики». С таким мнением выступил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«[Глава МИД ФРГ Йоханн] Вадефуль говорит, что больше не ожидает полного поражения России из-за ее ядерного арсенала. Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», – написал он в X.

Вадефуль заявлял, что российско-украинский конфликт будет урегулирован путем переговоров, поскольку «полного поражения в смысле капитуляции ядерной России» ожидать не приходится. По его словам, Россия перешла на военную экономику. Он также говорил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией.

Немецкий экономист Макс Отте говорил «Ведомостям», что сейчас наблюдается «не спад, а обвал» экономики ФРГ. По его словам, это «больше, чем обычная рецессия, – это структурный кризис» и для выхода из него необходимо вернуться к закупками российского газа, реформировать трудовое право, перезапустить газовые и атомные электростанции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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