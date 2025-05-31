Медведев: Германии грозит экономический крах из-за «глупой политики»

Вадефуль заявлял, что российско-украинский конфликт будет урегулирован путем переговоров, поскольку «полного поражения в смысле капитуляции ядерной России» ожидать не приходится. По его словам, Россия перешла на военную экономику. Он также говорил, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией.