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МИД РФ раскритиковал статью The Insider об «эвакуации» жителей Курской области

Ведомости

Материал The Insider (считается в России иноагентом) (организация признана нежелательной на территории РФ) о якобы «эвакуации» жителей Курской области на Украину, а не их насильственном вывозе, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявили в МИД РФ, подчеркнув, что издание демонстрирует безграничный цинизм в попытке создать образ «добрых украинских оккупантов».

В министерстве отметили, что даже насильственный вывоз курян бледнеет относительно чудовищных зверств, которые творились в Курской области руками украинских военных и наемников. Обнародовано множество данных о расстрелах мирных жителей в Курской области, пытавшихся уехать вглубь региона подальше от зоны боевых действий. Среди убитых были целые семьи. Апогеем этих преступлений МИД РФ называет массовую расправу неонацистов над жителями села Русское Поречное Суджанского района. Были распространены кадры тел со связанными руками, следами пыток, ранами от огнестрельного оружия.

По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в заключении на Украине жители Курской области «испытывали моральное и физическое давление – завязанные глаза, перемотанные скотчем руки, истязания, скотская кормежка, бесконечные допросы, многочисленные перемещения по украинской территории и, само собой, кража документов и личных вещей».

МИД привел данные пресс-бюро Службы внешней разведки РФ от 13 мая. Согласно им, в окружении президента Украины Владимира Зеленского жителей Курской области, вывезенных в республику, называют «ценным активом». Предполагается, что украинская сторона может требовать в обмен у России «чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные».

«Почерк типичных террористов», – подчеркнули в МИДе.

В рамках майского обмена военнопленными между РФ и Украиной по схеме «1000 на 1000» в Россию вернулись 20 жителей Курской области. По словам Москальковой, в заключении все еще остаются 34 жителя региона.

31 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти обнаружили 1290 жителей приграничных районов регионов. Судьба еще 576 курян неизвестна.

По данным Следственного комитета (СК), с 2014 г. от действий украинских военных пострадали свыше 25 000 мирных россиян. Более 7000 из них погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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