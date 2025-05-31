МИД РФ раскритиковал статью The Insider об «эвакуации» жителей Курской области

Материал The Insider (считается в России иноагентом) (организация признана нежелательной на территории РФ) о якобы «эвакуации» жителей Курской области на Украину, а не их насильственном вывозе, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявили в МИД РФ, подчеркнув, что издание демонстрирует безграничный цинизм в попытке создать образ «добрых украинских оккупантов».