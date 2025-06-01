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Армия Израиля заявила об уничтожении одного из командиров «Хамаса»

Ведомости

Израильские военные уничтожили в секторе Газа командира террористической ячейки палестинской группировки «Хамас» Халиля Абд аль-Насера Мухаммада Хатиба, который был причастен к гибели солдат еврейского государства в январе прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Командира ячейки ликвидировали в результате удара с воздуха в ходе совместной операции ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля (ISA). Боевик группировки, как отмечается в заявлении, командовал ячейкой, которая выпустила противотанковые ракеты по размещению войск и танковому отделению ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси 22 января 2024 г. Тогда погиб 21 израильский солдат. По данным военных, он также участвовал в «многочисленных террористических атаках» против войск Армии обороны Израиля и руководил ими.

31 мая израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. Операция была направлена на палестинских боевиков в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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