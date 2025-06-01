Армия Израиля заявила об уничтожении одного из командиров «Хамаса»
Израильские военные уничтожили в секторе Газа командира террористической ячейки палестинской группировки «Хамас» Халиля Абд аль-Насера Мухаммада Хатиба, который был причастен к гибели солдат еврейского государства в январе прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Командира ячейки ликвидировали в результате удара с воздуха в ходе совместной операции ЦАХАЛ и агентства безопасности Израиля (ISA). Боевик группировки, как отмечается в заявлении, командовал ячейкой, которая выпустила противотанковые ракеты по размещению войск и танковому отделению ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси 22 января 2024 г. Тогда погиб 21 израильский солдат. По данным военных, он также участвовал в «многочисленных террористических атаках» против войск Армии обороны Израиля и руководил ими.
31 мая израильская армия подтвердила ликвидацию главы военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммеда Синвара. Операция была направлена на палестинских боевиков в командно-штабном комплексе, созданном внутри подземной инфраструктуры под больницей в Хан-Юнисе.