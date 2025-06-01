CBS: Украина не предупреждала Белый дом об атаке на Россию

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил усилить меры безопасности в регионе. Он посчитал необходимым обследовать мосты и путепроводы, а также проверить работу видеокамер в этих местах. Это произошло после подрывов мостов в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек, включая машиниста, погибло, пострадали 73 человека, более 50 находятся на госпитализации. В регионе со 2 по 4 июня введен траур. В Курской области после крушения локомотива, который двигался по мосту во время взрыва, пострадали машинист тепловоза и его помощники. В регионе проходит восстановление авто- и железных дорог, планируется завершить его в течение четырех дней.