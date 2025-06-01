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CBS: Украина не предупреждала Белый дом об атаке на Россию

Ведомости

Белый дом опроверг информацию о том, что Украина заранее предупредила США об атаках беспилотников по российским аэродромам, сообщил источник CSB News.

1 июня издание Axios заявило, что массированная атака по регионам России планировалась более года, а фуры, из которых вылетали дроны, были тайно размещены около военных объектов РФ. Также в материале отметили, что Украина заранее сообщила Белому дому об этой атаке, сославшись на данные украинского чиновника. Однако затем эта информация была удалена.

Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Удары беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных объектах Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания техники, но их удалось ликвидировать. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадали, задержаны несколько участников терактов, рассказали в Минобороны России.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил усилить меры безопасности в регионе. Он посчитал необходимым обследовать мосты и путепроводы, а также проверить работу видеокамер в этих местах. Это произошло после подрывов мостов в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек, включая машиниста, погибло, пострадали 73 человека, более 50 находятся на госпитализации. В регионе со 2 по 4 июня введен траур. В Курской области после крушения локомотива, который двигался по мосту во время взрыва, пострадали машинист тепловоза и его помощники. В регионе проходит восстановление авто- и железных дорог, планируется завершить его в течение четырех дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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