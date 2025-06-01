CBS: Украина не предупреждала Белый дом об атаке на Россию
Белый дом опроверг информацию о том, что Украина заранее предупредила США об атаках беспилотников по российским аэродромам, сообщил источник CSB News.
1 июня издание Axios заявило, что массированная атака по регионам России планировалась более года, а фуры, из которых вылетали дроны, были тайно размещены около военных объектов РФ. Также в материале отметили, что Украина заранее сообщила Белому дому об этой атаке, сославшись на данные украинского чиновника. Однако затем эта информация была удалена.
Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Удары беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных объектах Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания техники, но их удалось ликвидировать. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадали, задержаны несколько участников терактов, рассказали в Минобороны России.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил усилить меры безопасности в регионе. Он посчитал необходимым обследовать мосты и путепроводы, а также проверить работу видеокамер в этих местах. Это произошло после подрывов мостов в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд, в результате чего семь человек, включая машиниста, погибло, пострадали 73 человека, более 50 находятся на госпитализации. В регионе со 2 по 4 июня введен траур. В Курской области после крушения локомотива, который двигался по мосту во время взрыва, пострадали машинист тепловоза и его помощники. В регионе проходит восстановление авто- и железных дорог, планируется завершить его в течение четырех дней.