Минобороны сообщило об уничтожении более 50 украинских дронов за 1,5 часа

1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Тогда же ведомство пояснило, что налеты удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участников терактов были задержаны.