Минобороны сообщило об уничтожении более 50 украинских дронов за 1,5 часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили и перехватили 53 украинских дрона над четырьмя российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.
Там пояснили, что 34 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над Брянской областью, еще один дрон был уничтожен в Орловской области.
Все беспилотники были нейтрализованы с 20.10 до 21.45 мск, уточнили в оборонном ведомстве.
1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Тогда же ведомство пояснило, что налеты удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участников терактов были задержаны.