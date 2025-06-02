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Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле задержались из-за Умерова

Ведомости

Переговоры делегацией России и Украины в Стамбуле, которые должны были начаться в 13:00, задержались на полтора часа. Это связано с тем, что глава украинской делегации, министр обороны республики Рустем Умеров сначала отправился на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, пишет украинское издание «Страна».

Отмечается также, что встреча Умерова и Фидана уже завершена и российско-украинские переговоры должны начаться в ближайшее время.

Это уже второй раунд переговоров делегаций двух конфликтующих стран. Россию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

По словам Мединского, Москва получила подготовленный Киевом вариант меморандума об урегулировании конфликта. Документ был представлен на украинском и английском языках. Перед этим помощник российского лидера сообщал, что участники делегации РФ предоставят комментарии относительно проекта меморандума по урегулированию с Украиной 2 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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