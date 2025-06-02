Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле задержались из-за Умерова
Переговоры делегацией России и Украины в Стамбуле, которые должны были начаться в 13:00, задержались на полтора часа. Это связано с тем, что глава украинской делегации, министр обороны республики Рустем Умеров сначала отправился на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, пишет украинское издание «Страна».
Отмечается также, что встреча Умерова и Фидана уже завершена и российско-украинские переговоры должны начаться в ближайшее время.
Это уже второй раунд переговоров делегаций двух конфликтующих стран. Россию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.
По словам Мединского, Москва получила подготовленный Киевом вариант меморандума об урегулировании конфликта. Документ был представлен на украинском и английском языках. Перед этим помощник российского лидера сообщал, что участники делегации РФ предоставят комментарии относительно проекта меморандума по урегулированию с Украиной 2 июня.