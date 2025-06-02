Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле задержались из-за Умерова

Переговоры делегацией России и Украины в Стамбуле, которые должны были начаться в 13:00, задержались на полтора часа. Это связано с тем, что глава украинской делегации, министр обороны республики Рустем Умеров сначала отправился на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, пишет украинское издание «Страна».