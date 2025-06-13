Трамп назвал удар по Ирану «отличным» и пообещал «продолжение»
Президент США Дональд Трамп положительно оценил удары Израиля по территории Ирана. Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом ABC News.
«Я считаю, это было отлично, – заявил Трамп. – Мы дали им шанс, но они им не воспользовались. Они получили мощный удар, очень мощный. Сильнее уже некуда. И это еще не конец. Будет продолжение».
На вопрос, участвовали ли США в атаке каким-либо образом, Трамп ответил: «Не хочу это комментировать».
До этого Трамп выразил готовность защищать Израиль в случае ответных ударов Ирана.
«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу. Очень просто. Посмотрим на дальнейшие события», – сказал Трамп журналистам Fox News.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану, пишет Reuters.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».