При ударе Израиля по Ирану погибли 60 человек
В результате израильского удара по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана погибли 60 человек, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на государственное телевидение республики.
После атаки обрушилось здание, среди погибших было 20 детей, сообщили в республике.
«Тела 10 погибших находятся под завалами. Некоторые из них – это 6-месячные и 9-месячные младенцы», – приводит ТАСС слова корреспондента телеканала.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.