Израиль заявил о расширении операции на территории Ирана
Израиль расширяет операцию на территории Ирана, сообщил в Telegram-канале советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. Он отметил, что удары будут наноситься по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.
Гендельман подчеркнул, что Израиль проводит военные действия против Ирана из-за расширения его ядерной программы. «Государство Израиль не позволит <...> приблизиться к созданию оружия массового поражения», – написал он. Советник Нетаньяху, сославшийся на данные разведки Израиля, заявил, что Тегеран ведет «планомерную деятельность, направленную на уничтожение Израиля».
Ранее стало известно, что в результате израильского удара по городу Шахид Чамран на юго-западе Ирана погибли 60 человек. После атаки обрушилось здание, среди погибших было 20 детей, сообщили в республике.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны. Корпус стражей Исламской революции затем объявил о начале ответных действий против Израиля и провел ракетную атаку в три этапа.