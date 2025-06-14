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Иран пригрозил атаками Франции, Британии и США за поддержку Израиля

Ведомости

Иран может атаковать военные объекты и суда Франции, США и Великобритании в случае оказания помощи Израилю, передает Mehr.

По информации агентства, целью могут стать военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива, а также суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.

13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Президент США Дональд Трамп положительно оценил удары, заявив, что «будет продолжение». До этого Трамп выразил готовность защищать Израиль в случае ответных ударов Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае ответа Ирана на атаки Израиля Париж окажет Тель-Авиву поддержку. Франция примет участие в «операциях по защите и обороне» Израиля, если она «будет в состоянии сделать это», но планов участвовать ни в какой наступательной операции нет, подчеркнул глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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