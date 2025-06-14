Иран пригрозил атаками Франции, Британии и США за поддержку Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае ответа Ирана на атаки Израиля Париж окажет Тель-Авиву поддержку. Франция примет участие в «операциях по защите и обороне» Израиля, если она «будет в состоянии сделать это», но планов участвовать ни в какой наступательной операции нет, подчеркнул глава государства.