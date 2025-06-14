Иран пригрозил атаками Франции, Британии и США за поддержку Израиля
Иран может атаковать военные объекты и суда Франции, США и Великобритании в случае оказания помощи Израилю, передает Mehr.
По информации агентства, целью могут стать военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива, а также суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Президент США Дональд Трамп положительно оценил удары, заявив, что «будет продолжение». До этого Трамп выразил готовность защищать Израиль в случае ответных ударов Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в случае ответа Ирана на атаки Израиля Париж окажет Тель-Авиву поддержку. Франция примет участие в «операциях по защите и обороне» Израиля, если она «будет в состоянии сделать это», но планов участвовать ни в какой наступательной операции нет, подчеркнул глава государства.