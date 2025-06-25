Белоусов в Китае провел переговоры с министром обороны КНР Цзюнем
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой оборонного ведомства Китая Дун Цзюнем в городе Циндао, сообщает Минобороны РФ.
«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне», – отметил Белоусов на встрече.
Он подчеркнул, что особую роль в укреплении стратегических связей между странами играют доверительные контакты лидеров двух государств. По мнению главы Минобороны РФ, проведенные в Циндао переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства в оборонной сфере.
Белоусов также выразил благодарность Дун Цзюню за участие китайского парадного расчета в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. Он напомнил, что в 2025 г. Россия и Китай отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и войне сопротивления китайского народа японской агрессии.
В свою очередь адмирал Дун Цзюнь поприветствовал Белоусова и членов российской делегации, прибывших в Китай для участия в совещании министров обороны государств – членов ШОС. Он также отметил, что рад обменяться мнениями по вопросам, представляющим общий интерес.
23 июня министр обороны РФ также провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Мали корпусным генералом Садио Камарой. Белоусов в ходе встречи подчеркнул обоюдный настрой сторон на укрепление всестороннего сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической областях.