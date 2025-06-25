Белоусов в Китае провел переговоры с министром обороны КНР Цзюнем

Белоусов также выразил благодарность Дун Цзюню за участие китайского парадного расчета в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии. Он напомнил, что в 2025 г. Россия и Китай отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и войне сопротивления китайского народа японской агрессии.