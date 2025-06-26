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Белоусов заявил об увеличении мирового конфликтного потенциала

Ведомости

Деструктивный курс стран коллективного Запада, направленный на сохранение мирового доминирования, ведет к ухудшению военно-политической ситуации и росту конфликтного потенциала, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на совещании с коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».

Белоусов отметил появление «многочисленных очагов нестабильности», в том числе на территории ШОС и по ее периметру. На фоне увеличения количества террористических идеологий в мире, эскалации на Ближнем Востоке, попытках некоторых государств создать закрытые блоковые объединения антикитайской и антироссийской направленности министр призвал иностранных коллег усиливать сотрудничество в рамках ШОС.

Он также объяснил, что «фундаментальные основы стратегической стабильности» разрушаются с учетом различных факторов, поэтому важно работать над укреплением и связей между членами ШОС, и над укреплением стабильности на пространстве организации.

25 июня Белоусов провел встречу с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Он отметил дружественность отношений между Россией и Китаем, а также заявил, что переговоры в городе Циндао помогут продолжить дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства в оборонной сфере. В свою очередь адмирал Дун Цзюнь поприветствовал Белоусова и членов российской делегации и сказал, что будет рад обменяться мнениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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