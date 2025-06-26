Белоусов заявил об увеличении мирового конфликтного потенциала
Деструктивный курс стран коллективного Запада, направленный на сохранение мирового доминирования, ведет к ухудшению военно-политической ситуации и росту конфликтного потенциала, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на совещании с коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «РИА Новости».
Белоусов отметил появление «многочисленных очагов нестабильности», в том числе на территории ШОС и по ее периметру. На фоне увеличения количества террористических идеологий в мире, эскалации на Ближнем Востоке, попытках некоторых государств создать закрытые блоковые объединения антикитайской и антироссийской направленности министр призвал иностранных коллег усиливать сотрудничество в рамках ШОС.
Он также объяснил, что «фундаментальные основы стратегической стабильности» разрушаются с учетом различных факторов, поэтому важно работать над укреплением и связей между членами ШОС, и над укреплением стабильности на пространстве организации.
25 июня Белоусов провел встречу с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Он отметил дружественность отношений между Россией и Китаем, а также заявил, что переговоры в городе Циндао помогут продолжить дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства в оборонной сфере. В свою очередь адмирал Дун Цзюнь поприветствовал Белоусова и членов российской делегации и сказал, что будет рад обменяться мнениями.