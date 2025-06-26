Белоусов заявил об увеличении мирового конфликтного потенциала

25 июня Белоусов провел встречу с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Он отметил дружественность отношений между Россией и Китаем, а также заявил, что переговоры в городе Циндао помогут продолжить дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства в оборонной сфере. В свою очередь адмирал Дун Цзюнь поприветствовал Белоусова и членов российской делегации и сказал, что будет рад обменяться мнениями.