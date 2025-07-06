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Системы ПВО за сутки уничтожили 120 украинских беспилотников над 11 регионами

Ведомости

Системы противовоздушной обороны России за последние 24 часа перехватили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами страны, сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество дронов сбито в приграничных районах: 30 – в Брянской области, 29 – в Курской, 18 – в Орловской, 17 – в Белгородской и 13 – в Тульской областях. Также перехвачены беспилотники над Калужской (четыре), Ленинградской (три), Смоленской и Новгородской (по два) областями, а также над Тверской областью и акваторией Азовского моря (по одному).

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