Системы ПВО за сутки уничтожили 120 украинских беспилотников над 11 регионами
Системы противовоздушной обороны России за последние 24 часа перехватили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами страны, сообщили в Минобороны.
Наибольшее количество дронов сбито в приграничных районах: 30 – в Брянской области, 29 – в Курской, 18 – в Орловской, 17 – в Белгородской и 13 – в Тульской областях. Также перехвачены беспилотники над Калужской (четыре), Ленинградской (три), Смоленской и Новгородской (по два) областями, а также над Тверской областью и акваторией Азовского моря (по одному).