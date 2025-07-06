Системы ПВО за сутки уничтожили 120 украинских беспилотников над 11 регионами

Наибольшее количество дронов сбито в приграничных районах: 30 – в Брянской области, 29 – в Курской, 18 – в Орловской, 17 – в Белгородской и 13 – в Тульской областях. Также перехвачены беспилотники над Калужской (четыре), Ленинградской (три), Смоленской и Новгородской (по два) областями, а также над Тверской областью и акваторией Азовского моря (по одному).