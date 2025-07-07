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Израиль начал операцию «Черный флаг» против портов хуситов

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) Израиля объявили о начале операции «Черный флаг» против хуситов в Йемене и ударили по портам Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса, сообщил телеканал N12.

Израиль также атаковал судно Galaxy Leader, которое, как указано в публикации, стало символом хуситов в Красном море после того, как было захвачено несколько лет назад. В результате атаки пострадала электростанция Рас-Кантиб. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что она тоже использовалась хуситами в военных целях, передает телеканал.

Через несколько часов после удара, по данным N12, хуситы выпустили две ракеты по территории Израиля, однако о жертвах или пострадавших не сообщалось.

«ЦАХАЛ вскоре нанесет удар по этим районам после военных действий, происходящих там», – такое предупреждение пресс-секретаря ЦАХАЛ также указано в материале перед атакой на Йемен.

6 июля хуситы заявили об успешной атаке на аэропорт «Бен-Гурион». Сообщалось, что для удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2», и «миллионы» людей бежали в убежища после атаки. По данным ЦАХАЛ, в момент удара работали системы ПВО.

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