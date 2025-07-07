Израиль начал операцию «Черный флаг» против портов хуситов

Израиль также атаковал судно Galaxy Leader, которое, как указано в публикации, стало символом хуситов в Красном море после того, как было захвачено несколько лет назад. В результате атаки пострадала электростанция Рас-Кантиб. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что она тоже использовалась хуситами в военных целях, передает телеканал.