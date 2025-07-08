Песков назвал условие исключения США из списка недружественных стран
Список недружественных России стран пока не претерпевал изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли США покинуть этот перечень.
По словам Пескова, список недружественных стран может пересматриваться. Государство считается таким до тех пор, пока оно предпринимает недружественные действия в отношении России, уточнил представитель Кремля. Когда такие действия прекращаются и наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, на повестку может встать вопрос и о пересмотре списка.
Песков также отметил, что в Кремле высоко ценят усилия США, лично президента Дональда Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной. В Москве считают, что существует очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений между двумя державами, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и др. По словам Пескова, эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса РФ и США и могут принести большую прибыль бизнесу обеих стран.
«Но мы знаем, что в настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными. И они вредят не только не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
3 июля президент России Владимир Путин и Трамп провели свой шестой телефонный разговор. Помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что беседа продолжалась почти час. Речь, в частности, шла об украинском конфликте. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин. Президент США говорил, что разочарован разговором с Путиным.