Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков назвал условие исключения США из списка недружественных стран

Ведомости

Список недружественных России стран пока не претерпевал изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли США покинуть этот перечень.

По словам Пескова, список недружественных стран может пересматриваться. Государство считается таким до тех пор, пока оно предпринимает недружественные действия в отношении России, уточнил представитель Кремля. Когда такие действия прекращаются и наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, на повестку может встать вопрос и о пересмотре списка.

Песков также отметил, что в Кремле высоко ценят усилия США, лично президента Дональда Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной. В Москве считают, что существует очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений между двумя державами, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и др. По словам Пескова, эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса РФ и США и могут принести большую прибыль бизнесу обеих стран.

«Но мы знаем, что в настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными. И они вредят не только не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

3 июля президент России Владимир Путин и Трамп провели свой шестой телефонный разговор. Помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что беседа продолжалась почти час. Речь, в частности, шла об украинском конфликте. На вопрос Трампа о скорейшем прекращении военных действий Путин ответил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта и добиваться устранения его первопричин. Президент США говорил, что разочарован разговором с Путиным.

5 июля Трамп заявлял, что новые возможные ограничения против Москвы могут быть «довольно жесткими».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных