Песков назвал условие исключения США из списка недружественных стран

Песков также отметил, что в Кремле высоко ценят усилия США, лично президента Дональда Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной. В Москве считают, что существует очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений между двумя державами, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и др. По словам Пескова, эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса РФ и США и могут принести большую прибыль бизнесу обеих стран.