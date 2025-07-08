Косачев: МУС не интересовался Афганистаном до признания РФ власти «Талибана»
Международный уголовный суд (МУС) не интересовался Афганистаном до того, пока Россия не признала власть «Талибана» в стране. Об этом заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
По его мнению, МУС совершает правосудие «задним числом». Косачев также напомнил, что суд не предпринимал никаких мер в отношении военных преступлений, совершенных в Афганистане западными войсками и их союзниками.
«Когда в Афганистане происходило массовое уничтожение деревень, учебных заведений, мечетей и больниц, когда там погибали гражданские лица, включая женщин и детей, никаких ордеров не выдавалось. Была лишь идея попробовать посмотреть в сторону военнослужащих США, но против лома, как известно, нет приема. Как всегда, двойные стандарты», – написал он.
8 июля палата предварительного производства II МУС выдала ордер на арест лидера «Талибана» Хайбуталлы Ахундзады и главного судьи движения Абдулы Хакима Хаккани. В сообщении говорится, что у суда имеются достаточные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани совершили преступление против человечности, выразившееся в гендерной и политической дискриминации в отношении лиц, считающихся «союзниками девочек и женщин». В частности, «Талибан» своими указами и распоряжениями лишил женщин права на образование, неприкосновенность частной жизни, а также свободы передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии.
Россия 3 июля официально признала Исламский Эмират Афганистан, став первой страной, которая решилась на этот шаг. В этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у Гуля Хассана, официально вступившего в должность главы дипломатической миссии Афганистана в Москве. В МИД России подчеркивали, что акт признания нового правительства создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Этому решению предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, который Москва более 20 лет считала террористическим движением. Кабул выразил надежду, что шаг РФ по признанию нового правительства «послужит примером и для других».