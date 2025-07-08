Косачев: МУС не интересовался Афганистаном до признания РФ власти «Талибана»

Россия 3 июля официально признала Исламский Эмират Афганистан, став первой страной, которая решилась на этот шаг. В этот же день заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у Гуля Хассана, официально вступившего в должность главы дипломатической миссии Афганистана в Москве. В МИД России подчеркивали, что акт признания нового правительства создаст дополнительный импульс для развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Этому решению предшествовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, который Москва более 20 лет считала террористическим движением. Кабул выразил надежду, что шаг РФ по признанию нового правительства «послужит примером и для других».