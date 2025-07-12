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Пригожин рассказал NYT о предложении Канады избежать санкций

Ведомости

Правительство Канады предлагало музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину избежать санкций, если бы повторил приписываемые ему высказывания из телефонного разговора с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. Об этом Пригожин рассказал в интервью The New York Times (NYT).

Продюсер рассказал о последствиях публикации в марте 2023 г. 35-минутной аудиозаписи беседы. По его словам, в следующем месяце с поздравлениями с днем рождения ему позвонили всего 10 человек «вместо обычных сотен», а некоторые его друзья посоветовали покинуть страну. Деловые партнеры бросили его, рассказал Пригожин газете.

«Даже правительство Канады вмешалось, предположив, что он мог бы избежать санкций, если бы признался в том, что, по всей видимости, сказал во время утечки телефонного разговора», – приводит его слова NYT. 

Пригожин также прислал изданию отрывок из письма из Оттавы, отправленное в декабре 2023 г. в ответ на его попытки оспорить санкции. Там говорится, что когда продюсеру «предоставили возможность публично высказать свою точку зрения», он повторил «дезинформационные заявления режима». Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать свои контакты с Пригожиным, отмечает газета.

В обнародованной аудиозаписи мужчина, похожий по голосу на Пригожина, говорил, что «у страны нет будущего», и критиковал действия президента РФ Владимира Путина. Пригожин утверждал, что запись была смонтирована из реальных фрагментов беседы и с помощью искусственного интеллекта. Продюсер предположил также, что стал жертвой путаницы «в ходе операции» против своего однофамильца, погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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