Пригожин рассказал NYT о предложении Канады избежать санкций

В обнародованной аудиозаписи мужчина, похожий по голосу на Пригожина, говорил, что «у страны нет будущего», и критиковал действия президента РФ Владимира Путина. Пригожин утверждал, что запись была смонтирована из реальных фрагментов беседы и с помощью искусственного интеллекта. Продюсер предположил также, что стал жертвой путаницы «в ходе операции» против своего однофамильца, погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.