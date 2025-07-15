В Воронежской области число пострадавших от атаки ВСУ увеличилось до 27 человек

27 человек обратились за медпомощью после атаки вооруженных сил Украины на Воронежскую область, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.



Он уточняет, что госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, среди них четверо несовершеннолетних; двое находятся в тяжелом состоянии. Остальным помощь оказали амбулаторно.