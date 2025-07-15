В Воронежской области число пострадавших от атаки ВСУ увеличилось до 27 человек
27 человек обратились за медпомощью после атаки вооруженных сил Украины на Воронежскую область, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточняет, что госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, среди них четверо несовершеннолетних; двое находятся в тяжелом состоянии. Остальным помощь оказали амбулаторно.
Из-за повреждения жилых домов временное размещение понадобилось трем семьям (шесть человек). Им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные жители решили переждать восстановление домов у родственников.
Рано утром 15 июля Воронежская область подверглась налету беспилотников. Минобороны сообщало о 12 воздушных целях, уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). На 13:24 мск было известно о 24 пострадавших.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после террористических актов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской и Белгородской областей, сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Дела возбуждены по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), преступные деяния по которой наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.